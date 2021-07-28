Нейрофизиолог рассказал, у кого быстрее вырабатывается иммунитет к COVID-19

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Эмоциональное состояние и психотип пациентов могут сказываться на скорости выработки иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

По словам эксперта, реакция организма на антигены начинает вырабатываться сразу. При этом существуют случаи, когда иммуноглобулины G образуются лишь спустя два–три месяца. Медики связывают это с пониженной реактивностью организма.

— В медицине сейчас существует понятие «нейрогуморальная реакция организма». Бывают люди шустрые, как бойцы ММА в легком весе, а еще есть «тяжеловесы» — они более медленные. Быстрый иммунитет оперативно реагирует и отрабатывает мишени. В свою очередь более реактивный организм реагирует медленнее, — пояснил Сергей Нурисламов.

По его словам, медленная реакция приводит к тому, что и болезнь будет развиваться медленнее. Поэтому такой человек по-иному реагирует на COVID-19 и прививку от него. Как подчеркнул эксперт, это не хорошо, но и не плохо.

Врач также добавил, что большинство иммунных реакций связано с темпераментом. Например, у холериков все процессы в организме протекают быстрее, чем у флегматиков, отмечает Общественная Служба Новостей.