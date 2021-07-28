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Силовики задержали троих москвичей, подозреваемых в фиктивной постановке на учет 80 мигрантов

Михаил Алимов

Происшествия
Силовики задержали троих москвичей, подозреваемых в фиктивной постановке на учет 80 мигрантов
Фото: МВД

Три москвича фиктивно поставили на учет 80 трудовых мигрантов. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

Злоумышленники открыли несколько фирм и якобы принимали на работу мигрантов. Последние платили им деньги и имели основание оставаться в России. Оформляли иностранцев «работодатели» в одном из хостелов на Ореховом бульваре.

Правоохранители провели обыски в отеле и дома у задержанных. Они нашли паспорта, бланки миграционного учета, миграционные карты, а также печати и документацию юридических лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

— В отношении всех подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.

В мае «ВМ» писала о похожем случае. Тогда две женщины за деньги поставили иностранцев на миграционный учет в своих квартирах, при этом зная, что проживать приезжие там не будут.

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