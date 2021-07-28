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Олег Леонов назвал основой комфортной жизни умное озеленение города

Павел Гриднев

Общество
Олег Леонов назвал основой комфортной жизни умное озеленение города
Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «Лиза Алерт» Олег Леонов обсудил особенности высадки новых растений в каждом районе Москвы с директором Аптекарского огорода Алексеем Ретеюмом.

— При озеленении города важно учитывать мнение экспертов и ориентироваться на лучшие современные практики. Москве необходимо умное озеленение. Нужна своя программа для каждого района с учетом его специфики, а главное — мнения жителей. Пусть эксперты разрабатывают варианты, а жители голосуют за то, что им больше нравятся, — заявил Леонов.

В свою очередь Алексей Ретеюм отметил, что ассортимент флоры парков, уличных и дворовых газонов может и должен быть разнообразным. В столице, по его словам, имеет смысл высаживать орех, сирень, а также дубы и альбицию — они неприхотливы в уходе, устойчивы к агрессивной среде мегаполиса и создают красивый ландшафт.

Аптекарский огород Ботанического сада МГУ — значимый объект озеленения с многолетней историей. У специалистов организации есть большой опыт выращивания различных деревьев, кустарников и трав в городской среде.

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