Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали почти на 19 миллионов рублей

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

С августа прошлого года более 1,5 тысячи жителей столицы, вернувшихся из-за рубежа, оштрафовали за непредоставление результата теста на коронавирусную инфекцию. В общей сложности им придется заплатить государству почти 19 миллионов руб. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

— По результатам рассмотренных судами дел, 1512 гражданам присуждены штрафы на сумму 18 миллионов 917 тысяч 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний, — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, из-за отсутствия данных о прохождении тестирования сотрудники ведомства направили москвичам 7 тысяч 546 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Отмечается, что специалисты составили 4 тысячи 370 протоколов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Размер штрафа за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов составляет до 40 тысяч рублей и может быть увеличен до 300 тысяч рублей, если причинен вред здоровью других людей.

Пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.