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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде-2020

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде-2020
Фото: instagram/rus3x3

Мужская сборная России стала серебряным призером первого в истории турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Россияне уступили команде Латвии со счетом 18:21. Бронзовые медали получила сборная Сербии, обыгравшая бельгийцев со счетом 21:8.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 также завоевала серебро на Играх. В финале спортсменки уступили команде США со счетом 15:18. Лучшую результативность среди россиянок показала Анастасия Логунова с шестью очками.

28 июля бронзовую медаль в копилку сборной принес гимнаст Никита Нагорный в индивидуальном многоборье. Спортсмен набрал на шести снарядах оценку 88,031 балла. Золотую медаль завоевал японец Даики Хашимото (88,465), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065).

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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