В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего по улице с ружьем. Видео

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Местные жители обеспокоились увиденным: по улицам столицы Урала прогуливался странный мужчина. Он был одет во все черное, на голове — капюшон, а в руках — предмет, напоминающий ружье. Бдительные екатеринбуржцы позвонили в полицию и сообщили о подозрительном гражданине.

Сотрудники Росгвардии провели оперативное задержание — нарушитель порядка оказался уже дома. По информации РИА Новости, мужчина — любитель страйкбола, а оружие, с которым он ходил по городу, пригодно только для этой игры. Для какой цели мужчина вышел из дома и ходил с ружьем по улицам, пока не сообщается. По информации Telegram-каналов, екатеринбуржец прогуливался со страйкбольным ружьем по городу уже не в первый раз.

В Екатеринбурге на днях произошел другой резонансный случай: бизнесмен в течение суток издевался над своей беременной женой. В результате женщина оказалась в больнице, где выяснилось, что она была беременна. Позже стали известны подробности избиения. По мнению экспертов, нарушителю может грозить срок от трех до семи лет лишения свободы, если его признают виновным.