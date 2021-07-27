«Мне нравится видеть тебя в крови»: подробности похищения и жестокого избиения беременной россиянки

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Очередной случай домашнего насилия произошел в России. На этот раз в загородном доме под Екатеринбургом. Ревнивый муж Дмитрий Т. длительное время избивал свою беременную жену Александру после того, как она ему сообщила о желании развестись. «Вечерняя Москва» узнала подробности страшной истории.

Угрожал пистолетом и замахивался утюгом

Как сообщили местные СМИ, мужчина подкараулил свою жену после работы, насильно затолкал ее в машину и увез в коттеджный поселок. Там она подвергалась регулярным истязаниям в случае неповиновения. Мужчина бил ее ногами, руками, угрожал пистолетом и утюгом.

Тревогу забила мать пострадавшей после того, как ее дочь перестала выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители приехали в загородный дом семейной пары. Увидев полицейских, Дмитрий потребовал от супруги надеть темные очки и сказать, что все хорошо, однако она его не послушала.

Мужчину задержали и отправили под арест пока на два месяца, а Александру отвезли в больницу с многочисленными гематомами и черепно-мозговой травмой. Повреждения оказались настолько серьезными, что девушке сделали операцию и переливание крови. Также выяснилось, что она находилась на втором месяце беременности. Спасти будущего ребенка не удалось.

И началась «жесть»

Точный мотив действий Дмитрия пока неизвестен, это еще предстоит выяснить следствию. Однако, по словам подруги Александры Олеси (имя изменено — прим. «ВМ»), агрессивное поведение у мужчины замечалось и раньше. Но лично она его не знала и видела всего один раз, когда тот приезжал к жене на работу.

— По всем рассказам Саши, в нем чувствовалось какое-то безумие. Когда она подала на развод, он пришел к ней на работу и выбил все стекла в двери. Ушел как ни в чем не бывало! По камерам посмотрели и вызвали полицию. Заплатил за свой вандализм, — рассказала женщина в беседе с «Вечерней Москвой».

Олеся вспоминает, что сначала, когда стало известно о том, что ее подруга уходит от мужа, Дмитрий вечно звонил Александре, хорошо с ней общался, говорил о том, что скучает, и умолял вернуться. А потом началась «жесть»: угрозы, крики, постоянная слежка. Свою подругу Олеся знает восемь лет, отзывается о ней как о «невероятно веселой и доброй девушке». Однако из-за мужа пострадавшей (она — мастер ногтевого сервиса) приходилось закрываться на работе, когда приходили клиенты.

Вместо глаз были «сливы»

В тот день, когда произошла трагедия, Александра дверь как раз не закрыла, поскольку с минуты на минуту ждала клиентку.

— Это животное, которое носит имя Дмитрий, втихую пробралось внутрь и с ноги ударило Сашу, повалив ее на пол. Он схватил ее за волосы и поволок на улицу, усаживая в машину. Саша просто поняла, что он приехал ее убивать. А он все бил, бил и говорил: «Вот такое лицо мне нравится! Как же мне нравится видеть тебя в крови и всю избитую», — поделилась подруга потерпевшей.

В больнице, после того как девушку спасла полиция, у нее открылось внутреннее кровотечение. Если бы помощь не подоспела вовремя, Александры бы уже не было в живых, уверена Олеся. Дмитрий «бил ее по всему телу» и бил настолько сильно, что у нее несколько дней не открывались глаза. Вместо них у нее были «отеки с двумя огромными «сливами». Когда ее истязал муж, она даже увидеть не могла, куда ей бежать, добавила Олеся.

Сейчас Александра лежит в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Но, скорее всего, в дальнейшем ей предстоит длительный курс реабилитации.

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«Нужно ужесточить наказание»

По словам блогера Маргариты Грачевой, пострадавшей от жестокого мужа, к каждой девушке, ставшей жертвой домашнего насилия, нужен индивидуальный подход при оказании помощи. В большинстве случаев, помимо оказания экстренной медицинской помощи, женщине необходим психолог. Кроме того, не лишним будет обратиться за поддержкой на специализированные сайты. На таких платформах пострадавшие могут бесплатно получить юридическую и психологическую помощь.

К тому же, по мнению блогера, за домашнее насилие нужно ужесточить наказание. Она сама попала в жуткую историю четыре года назад. Теперь уже бывший супруг Маргариты Дмитрий вывез ее тогда в лес и отрубил ей кисти обеих рук. К расправе он готовился заранее: купил топор, жгуты и изучил, сколько можно держать в таком состоянии человека в сознании. Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима, а Маргарита написала книгу и вышла повторно замуж.

История в Екатеринбурге также возмутила музыкального продюсера Иосифа Пригожина, чью супругу, певицу Валерию, избивал бывший муж Александр Шульгин. Пригожин подчеркнул, что «рабство отменили много лет назад» и каждый человек, применяющий насилие по отношению к другому, должен нести серьезную ответственность, уголовно наказуемую. По его мнению, только диктатура закона способна защитить гражданина от насилия.

Но, к сожалению, в России есть «странная тенденция», когда насилие становится нормой, констатировал Пригожин. Сам он не понимает людей, избивающих своих близких, и в своей семье к подобным методам общения не прибегает, заверил собеседник «ВМ».

Что грозит екатеринбургскому абьюзеру

Дмитрий Т., избивший Александру, находится под стражей. Как считает юрист Александр Толмачев, мужчине может грозить от трех до семи лет лишения свободы, если его признают виновным. Все зависит от тяжести вреда, нанесенного здоровью потерпевшей. Это установят в ходе расследования. Если будет доказано похищение, к сроку добавят до полутора лет.

При этом юрист уверен, что дело будут рассматривать с разных сторон и до окончания следствия выводы делать преждевременно. Есть даже теоретический вариант, что мужчину не признают виновным.