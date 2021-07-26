Умерли как в сказке: что известно об убийстве семьи адмирала в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошло очередное громкое убийство. На этот раз трагедия разыгралась в семье отставного контр-адмирала, бывшего начальника оперативного управления Северного флота Леонида Лобанова. Тела его 84-летней жены и 56-летнего сына были найдены в собственной квартире. На трупах было множество колото-резаных ранений. В убийстве заподозрили самого Лобанова, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В подробностях и причинах жуткой истории разбиралась «Вечерняя Москва».

Детали трагедии

Как сообщают местные СМИ, о гибели семьи стало известно 24 июля после звонка в полицию дочери адмирала. Женщина попросила правоохранителей сходить в квартиру долго не выходивших на связь ее родственников по адресу Бутлерова, 8, в Калининском районе Санкт-Петербурга, расположенную в доме прямо напротив Пискаревского парка и главного кладбища блокадного Ленинграда. К тому времени соседи уже стали жаловаться на сильный неприятный запах.

Вскрыв дверь, полицейские обнаружили два изуродованных тела — женщины 1937 года рождения и ее сына 1965 года рождения. При этом в квартире не было никаких следов взлома и кражи, передает «Фонтанка». Входная дверь была закрыта аккуратно на ключ. Все ценности, кроме одной из трех связок ключей, были на месте, включая 600 тысяч рублей наличными. Также отсутствовали следы попойки — в квартире не было никаких пустых бутылок.

Больше чем за неделю до этого около станции Ручьи под Пискаревским мостом, 16 июля, примерно в трех километрах от дома на улице Бутлерова было найдено тело мужчины 60–80 лет с ножом в кармане. При нем не было никаких документов, так что личность удалось установить не сразу. Чуть позже выяснилось, что им оказался супруг и отец погибших — контр-адмирал в отставке Леонид Лобанов. Предположительно, он переходил железнодорожные пути в необорудованном месте и был сбит проезжавшей мимо электричкой, сообщают местные СМИ.

Интересные отношения матери и сына

Что именно стало причиной, приведшей к смерти троих членов адмиральской семьи, до сих пор точно не ясно. Не исключено, что это был личный мотив, связанный с отношениями матери и сына. Известно, что Максим Леонидович Лобанов не пошел по стопам отца. Он был творческой личностью и получил соответствующее образование. Мужчина окончил консерваторию в Санкт-Петербурге по классу фортепиано, а затем был концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева, преподавал.

Также, по данным следствия, у него наблюдались странности характера и он состоял на учете у психиатра. При этом, как пишут некоторые Telegram-каналы, с собственной матерью его связывали не только родственные отношения. В частности, нередко сына с супругой адмирала видели гуляющими по улице и держащимися за руки.

По информации из СМИ, тела погибших лежали на диване в нижнем белье. Последние мгновения жизни они провели там же. Да и убивали их с особой жестокостью — сначала били сковородкой, потом перерезали горло и вспороли животы. Чисто теоретически мог произойти какой-то конфликт. Однако это всего лишь версии, опубликованные местными изданиями со ссылкой на их источники. Следственный комитет официально этого не подтверждает. Старшую дочь адмирала подобные догадки вообще возмутили.

— Они не были в нижнем белье. Мать была в ночной рубашке, а Максим — в футболке и трусах. В этот день была жара. Их ноги были на полу, они сидели, а не лежали. Они могли сидеть на кровати и разговаривать. Я дома тоже могу ходить без посторонних в ночной рубашке, что с того? Написана гнусная гадость. Конечно, что-то произошло, но эту тайну пусть раскрывают следственные органы — это их работа, — рассказала женщина ФАН.

В деле есть интрига

Как считает адвокат Александр Почуев, скорее всего, в ходе расследования убийства семьи правоохранительные органы станут использовать стандартную тактику, как бы ни была ужасна данная семейная трагедия.

— Следственными органами будет возбуждено уголовное дело по факту убийства членов семьи, а потом оно же будет прекращено в связи со смертью основного подозреваемого — очевидно, это отец семейства. В то же время вполне возможно, что есть иные следственные версии, на которых могут настаивать родственники, и именно они будут добиваться объективного расследования. Но я думаю, что все сведется к формальному действию и закрытию уголовного дела. Хотя, по моему мнению, в этой истории есть интрига и необходимость рассматривать иные версии случившегося, — отметил юрист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Впрочем, нельзя исключать и того, что никакого формального подхода к расследованию не будет. Дело взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил управлению СКР по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки установить все обстоятельства случившегося и найти подозреваемого.

Больше всего он любил дочь и сына

Контр-адмирал Леонид Лобанов отдал Военно-морскому флоту СССР/России десятки лет своей жизни. Он окончил Рижское нахимовское училище, Высшее военно-морское училище подводного плавания и Военно-морскую академию в Ленинграде. Ходил на подводных лодках. Последняя его должность — начальник оперативного управления Северного флота.

По словам его старшей дочери, он был очень порядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером. Он не пил, не курил, был сдержан в эмоциях, любил читать исторические документы и романы, любил рисовать. К психозам склонен не был. Больше всего на свете любил мужчина свою жену, с которой прожил более 60 лет, и сына.

В последнее время, правда, Максим Лобанов переживал не самые лучшие времена. Его уволили с работы в консерватории во время пандемии, у него случился нервный срыв и он лежал в больнице. Однако затем вышел и все стало по-прежнему. Несмотря на трудности, члены семьи жили дружно и, как в сказке, умерли в один день, заключила дочь адмирала.