Признан невменяемым: какое наказание ждет казанского стрелка

Фото: Telegram / Неистовый мольберт

Устроивший стрельбу и взрыв в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев может быть отправлен на пожизненное лечение в психдиспансер. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал юрист Николай Кузнецов.

Как сообщила газета Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания, казанский стрелок Ильназ Галявиев был признан невменяемым на момент совершения массовых убийств. К такому заключению пришли специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского.

Позже в Следственном комитете РФ сообщили, что экспертиза о признании Галявиева невменяемым еще не завершена и следствию еще не предоставлено медицинское заключение.

Дело будет приостановлено?

По словам Кузнецова, судебно-психиатрическая экспертиза преступника всегда назначается в тех случаях, когда на проведении данной процедуры настаивают родственники, защита обвиняемого или сам следователь, если у него возникли сомнения по поводу его психического здоровья:

— Несмотря на то что Галявиев признан невменяемым на момент совершения преступления, я убежден, что он все-таки осознавал общественно опасный характер своих действий. Да и большинство людей, которые калечат или убивают другого, осознают, что они делают, даже при наличии каких-либо нарушений психики.

Кузнецов подчеркнул: если эксперты признали, что казанский стрелок по причине психических и иных состояний не мог осознавать своих действий, то уголовное преследование такого лица будет приостановлено, но изоляция от общества ему все равно грозит:

— Стоит сказать, что срок лечения будет сравним со сроком заключения, в некоторых случаях он будет больше. Таких больных никто через год-два не отпускает. В ситуации с Галявиевым ему может грозить пожизненное лечение, так как он опасен для общества и на свободе не исключен рецидив.

Дорога в лечебницу

Собеседник «ВМ» отметил, что казанского стрелка вряд ли когда-нибудь отправят в тюрьму:

— Важно такое уточнение: по нашим законам в тюрьму могут отправить лишь то лицо, которое отдает себе отчет в совершаемых действиях. Состояние человека, которого признают невменяемым на момент совершения преступления, оценивают психологи и психиатры в рамках судебной психолого-психиатрической экспертизы. Такая процедура может длиться неделями, но проводится она тщательно, поскольку нужно выявить, по каким конкретно причинам задержанный пошел на преступление. Является ли это следствием слабоумия, хронического психического расстройства или временного психического расстройства.

Эксперт отметил, что при решении освободить преступника из мест заключения и отправить на принудительное лечение только на первый взгляд кажется, что «убийце удалось избежать наказания»:

— Многие просто не представляют, что в лечебнице условия содержания такие же строгие, как и в колонии. Конечно, это сложно назвать наказанием, но преступнику приходится «отсидеть» весь срок, а иногда и больше, если речь идет не о пожизненном заключении.

Эксперт отметил, что на практике лица, отправленные в диспансер на принудительное лечение, проходят повторную медкомиссию раз в полгода.

— Если комиссия приходит к выводу, что человек выздоровел, что бывает в исключительных случаях, то его могут и отпустить, — отметил Кузнецов. — Разумеется, такая участь Галявиева минует, так как речь идет о потенциально опасном лице, которое нуждается в лечении.

Эксперт отметил, что таких преступников бессмысленно помещать в колонию, ведь нахождение там опасно как для них, так и для других заключенных. Смысл лишения свободы, подчеркнул юрист, в том, чтобы человек исправился и, вернувшись в общество, не повторял преступных действий:

— А лицо, которое не в состоянии руководить своими действиями, не способно адекватно оценивать реальность, не будет чувствовать вины за содеянное. А нет вины — нет и состава преступления.

Кроме того, у психически нездорового лица, добавил собеседник «ВМ», в местах лишения свободы болезнь может только обостриться, что приведет к непредвиденным последствиям.

Невменяемость под вопросом?

Если же эксперты выяснят, что преступник на момент совершения незаконных действий все же был вменяем, они делают соответствующее заключение, его судят и назначают меру наказания:

— Его приговорят к пожизненному заключению, как и было ранее.

При этом специалист предложил дождаться окончательного заключения экспертов судебной психолого-психиатрической комиссии, а также решения надзорных органов.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

Позже следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.