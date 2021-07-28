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Новостройку по программе реновации построили в столичном районе Кунцево

Анастасия Колоскова

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по программе реновации построили в столичном районе Кунцево
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В районе Кунцево на западе Москвы завершилось строительство одиннадцатиэтажного дома на 69 квартир по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в среду, 28 июля.

— Завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации в районе Кунцево по адресу улица Молодогвардейская, дом 44. Получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, — рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Дом состоит из одной секции. Его фасады облицевали плитами из керамогранита и стальными металлокассетами, установили короба под кондиционеры.

Во всех квартирах будет проведена улучшенная отделка, соответствующая стандартам программы реновации. На первом этаже здания смогут разместиться магазины, салоны красоты, кафе, спортивные клубы, кружки и секции для детей. В вестибюле расположатся комната консьержа, колясочная, кладовая, зона почтовых ящиков. Дом оборудован двумя пассажирскими лифтами.

В новостройке установили видеонаблюдение, системы охраны входов, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Придомовую территорию озеленили и оборудовали на ней детскую площадку и зону отдыха. Кроме того, на территории находятся подземная одноэтажная парковка и открытая стоянка для автомобилей, сообщает Интерфакс.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с момента старта программы реновации жилья в столице построено уже 130 домов.

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