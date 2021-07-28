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Что грозит подростку, который взял авто отца без спроса и устроил ДТП

Михаил Алимов

Происшествия
Что грозит подростку, который взял авто отца без спроса и устроил ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Адвокат Даниил Лунев в беседе с «ВМ» рассказал, что грозит подростку, взявшему без спроса машину отца и устроившему ДТП. По его словам, горе-водителя ожидает штраф в размере до 15 тысяч рублей с эвакуацией транспортного средства.

Также, по словам защитника возбуждено заведут административное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». А это в свою очередь еще один штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

Адвокат отметил, что платить, скорее всего, придется родителям подростка.

— Владельцу же придется отдать 30 000 рублей, за передачу управления автомобилем лицу, не достигшему 18-ти летнего возраста, — резюмировал Лунев.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

До этого появились подробности аварии с автобусом возле здания МГУ, которая произошла во вторник, 27 июля. Водителю стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения у здания МГУ.

26 июля столичное ГИБДД сообщило, что на прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. Так, на прошлой неделе зафиксировали 86 таких происшествий.

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