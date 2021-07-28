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Госдеп анонсировал встречу делегаций России и США в сентябре

Иван Юминов

Политика
Госдеп анонсировал встречу делегаций России и США в сентябре
Фото: state.gov / Госдеп США

Делегации России и США встретятся в сентябре для обсуждения стратегической стабильности. Об этом сообщили в Госдепартаменте США в среду, 28 июля.

— Обе делегации договорились встретиться снова на пленарном заседании в конце сентября, а в промежутке провести неформальные консультации с целью определения тем для экспертных рабочих групп на второе пленарное заседание, — говорится в сообщении.

Консультации по стратегической стабильности между делегациями двух стран стартовали 28 июля в Женеве. Делегацию Москвы возглавляет заместитель главы МИД Сергей Рябков, а Вашингтона — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, отмечается на сайте Госдепартамента.

Встреча в Женеве, как заявили в МИД России, станет развитием договоренностей, которых достигли президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на саммите, который прошел там же 16 июня.

Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

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