Росстат: реальные доходы россиян выросли

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На фоне низкой базы реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале выросли в годовом выражении на 6,8 процента. Об этом говорится в докладе Росстата.

Реальный располагаемый доход состоит из всех оставшихся после обязательных платежей средств, скорректированных на инфляцию.

В первом квартале 2021 года доходы упали на 3,7 процента.

Приведено сравнение и с предыдущим годом. Тогда реальные доходы россиян росли только в первом квартале, но показатель был скромнее — рост составил 1,9 процента. А максимальное снижение в 2020 году составило 7,1 процента. Его зафиксировали во втором квартале.

Начиная с 2019 года данные о росте или снижении доходов россиян перестали публиковать ежемесячно, теперь их представляют раз в квартал.

Минэкономразвития прогнозирует по итогам 2021 года рост реальных доходов россиян на уровне трех процентов, передает РИА Новости.

Недавно президент РФ Владимир Путин рассказал, что экономика страны полностью восстановилась после спада во время пандемии коронавируса. напомнил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Благодаря этому в 2021 году удалось уверенно выйти на положительную динамику экономического роста.