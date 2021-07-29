График электричек Ярославского направления изменят из-за путевых работ

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Расписание движения поездов Ярославского направления Московской железной дороги будет скорректирован в связи с проведением путевых работ на Северной железной дороге.

30–31 июля, 2–7, 9–14, 16–21, 24–25, 28–29 и 31 августа, а также 1, 4–5 и 7–8 сентября у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим работы остановок. Часть электропоездов проследует по другим путям.

Кроме того, 31 июля, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 и 29 августа, 1, 5 и 8 сентября два электропоезда проследуют по укороченным маршрутам: № 6204 «Ярославский вокзал – Сергиев Посад» (отправление в 07:22 с Ярославского вокзала) и № 6217 «Сергиев Посад – Ярославский вокзал» (отправление в 08:23 из Сергиева Посада) проследуют до Пушкина, сообщается на официальном сайте АО «Центральная ППК».

4–5 августа с 10:З0 до 10:30 следующего дня будет изменен график работы ряда электричек на Большом кольце МЖД. Это связано с выполнением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на участке Желтиково — Костино. Изменения затронут только поезда, следующие по Большому кольцу и не будут касаться радиальных направлений.