Расписание нескольких электричек временно изменится на Большом кольце МЖД
График работы ряда электричек на Большом кольце МЖД изменится 28–29 июля и 4–5 августа с 10:З0 до 10:30 следующего дня. Это связано с выполнением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на участке Желтиково — Костино, сообщает во вторник, 27 июля, пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Отмечается, что изменения затронут только поезда, следующие по Большому кольцу и не будут касаться радиальных направлений.
Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту Александров — Костино и Костино — Александров. Также два поезда выведут из расписания.
Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте перевозчика, железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
Недавно сообщалось, что расписание нескольких электричек МТППК изменится в августе. Произойдет это из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры.