Расписание нескольких электричек временно изменится на Большом кольце МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Большое кольцо Московской железной дороги, станция Жёлтиково Карта всех событий

График работы ряда электричек на Большом кольце МЖД изменится 28–29 июля и 4–5 августа с 10:З0 до 10:30 следующего дня. Это связано с выполнением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на участке Желтиково — Костино, сообщает во вторник, 27 июля, пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что изменения затронут только поезда, следующие по Большому кольцу и не будут касаться радиальных направлений.

Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту Александров — Костино и Костино — Александров. Также два поезда выведут из расписания.

Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте перевозчика, железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Недавно сообщалось, что расписание нескольких электричек МТППК изменится в августе. Произойдет это из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры.