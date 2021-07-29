Москвичи оказались среди самых активных участников конкурса «Мой верный друг»

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

На всероссийский детский конкурс «Мой верный друг», который проводит московский Музей Победы, поступило уже около 150 рассказов о домашних питомцах. Творческое состязание для детей и подростков приурочено ко Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа по инициативе московского Музея Победы.

Школьники в возрасте от 7 до 17 лет присылают рассказы о самых смешных моментах из жизни своих четвероногих друзей или их героических поступках, о появлении животного в семье и его воспитании.

Среди наиболее активных участников конкурса — юные жители столицы. Например, 12-летняя Василиса Нерезко прислала рассказ о подвиге своего пса Хельса, который побывал в командировке в сирийском городе Алеппо и спас ребенка из-под завала.

Желающие принять участие в конкурсе могут до 15 августа 2021 года подать электронную заявку на сайте Музея Победы. Лучшие работы будут выбраны в семи номинациях: «Поучительный рассказ», «Четвероногий герой», «Веселая история», «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках), «За литературный стиль и художественность текста», «Самый юный автор», «Победитель онлайн-голосования».

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Музея Победы 21 августа 2021 года.

Также Музей Победы провел международный конкурс «Собаки-герои», приуроченный ко Дню фронтовой собаки. Прислать рисунок четвероногого друга можно было до 25 июля, итоги конкурса подведут 14 августа.