Мэром Владивостока избран Константин Шестаков

Фото: instagram.com/kv.shestakov

Депутаты городской думы Владивостока избрали мэром города Константина Шестакова, временно исполнявшего обязанности градоначальника.

Согласно процедуре, мэра Владивостока избирает городская дума из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. По итогам двух его этапов члены комиссии предложили на рассмотрение думы кандидатуры Константина Шестакова и Екатерины Лысенковой — главного специалиста второго разряда аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края.

На заседании присутствовали 30 из 35 депутатов. За кандидатуру Шестакова проголосовали все присутствовавшие, сообщается на официальном сайте правовой информации Владивостока.

19 мая стало известно о решении уйти в отставку прежнего мэра Владивостока Олега Гуменюка. По словам главы администрации города. Это решение было им принято во время посещения региона вице-премьером РФ Юрием Трутневым, который 18 мая осмотрел инфраструктуру города и отметил, что на должность мэра следует искать нового человека.

Временно исполняющим обязанности мэра Владивостока стал бывший заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.