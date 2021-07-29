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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 июля

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 29 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов, в Московской области — от 23 до 28 градусов тепла.

Ветер прогнозируется западный со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

В ночь на 30 июля температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 16 градусов, в Подмосковье — до 13 градусов выше нуля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Последние дни июля принесут жителям столичного региона комфортную погоду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что 29 июля из-за облачности температура снизится до 25–27 градусов, далее до конца месяца показатель будет варьироваться в диапазоне от 24 до 29 градусов. Местами в Москве и Московской области вероятны кратковременные дожди, тем не менее в целом погода будет достаточно комфортной.

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