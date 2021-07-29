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Москвичам рассказали, как проходят занятия «Московского долголетия» на воздухе

Полина Долганова

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Москвичам рассказали, как проходят занятия «Московского долголетия» на воздухе
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Программа «Московское долголетие» снова начала свою работу в парках Москвы. На официальном сайте мэра столицы рассказали о том, что больше всего привлекает участников программы и с какими трудностями москвичам старшего возраста помогают справиться занятия в рамках проекта.

Для участия в очном занятии на воздухе москвичи должны предъявить организаторам паспорта, социальные карты и распечатки с QR-кодами.

По словам районного куратора проекта «Московское долголетие» Анастасии Файзулиной, которая работает на площадке в Бабушкинском саду, к началу учебного года число участников программы увеличится. В настоящее время многие пожилые люди находятся на своих дачах и не могут присутствовать на занятиях очно.

Тренер Алексей Поярков занимается с людьми старшего возраста боевыми искусствами ушу. В свои занятия специалист включил 24 формы этого вида спорта. По его словам, его техника помогает достичь гармонии, повысить тонус и прийти к психическому равновесию.

После окончания занятий пенсионеры часто не желают расходиться по домам. Многих интересует дата следующего занятия.

— У меня был перелом шейки бедра, не все физические нагрузки мне по силам. А сегодня я получила удовольствие. Самочувствие сразу улучшилось. Уверена, что и нога скоро будет в норме, — рассказала о своих впечатлениях одна из участниц проекта 82-летняя Нина Меньщикова.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов в свою очередь добавил, что в рамках проекта «Московское долголетие» ученики также могут заниматься онлайн. Эта возможность предусмотрена для тех, кто хочет заниматься из дома, не успел получить QR-код или проводит время на даче.

Чтобы стать участником программы, москвичу необходимо подать заявку на портале mos.ru и выбрать интересующие его занятия. После чего горожанину останется только дождаться приглашения.

25 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за три года существования проекта «Московское долголетие» к нему присоединились 380 тысяч человек.

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