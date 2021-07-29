Маршруты Пушкина, Лермонтова и Чехова: Russpass расскажет о путешествиях классиков

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Онлайн-журнал Russpass Mag продолжит радовать читателей публикациями о путешествиях русских классиков: Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Антона Чехова, Александра Островского и Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Пользователи смогут узнать, с какой целью Островский путешествовал по Волге, какие города он посетил и о том, что пьеса «Бесприданница» родилась именно во время путешествия автора. Статья также расскажет о том, почему Лермонтов писал о Кавказе и на какие произведения автора вдохновил Пятигорск.

Антон Чехов ездил на Сахалин с целью написать книгу и провести перепись населения. Классик прожил там несколько месяцев, а его дорога до места назначения заняла 82 дня.

— Всю дорогу я голодал, как собака. Даже о гречневой каше мечтал, — писал Чехов о своем путешествии.

Кроме того, после поездки он отмечал, что вся его жизнь теперь «просахалинена».

Читатели также узнают о том, в какую часть Крыма был влюблен Пушкин и какие места Мамин-Сибиряк называл уральской Швейцарией.

За год работы приложением Russpass воспользовались более 1,3 миллиона пользователей. Сотрудничать с сервисом согласились все российские регионы — они уже представили на платформе свои туристические программы, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

На портале туристического сервиса также появились три новых летних прогулочных маршрута по Москве. Путешественники смогут пройтись вдоль набережных и посетить парки, полюбоваться павильонами ВДНХ, а также увидеть город с высоты птичьего полета. Маршруты включают в себя пять–шесть остановок, а их продолжительность составляет несколько часов.