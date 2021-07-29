В Роспотребнадзоре заявили о возможном развитии поражения органов у детей с COVID-19

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Почти у трети детей с коронавирусом могут развиться постковидные осложнения, среди которых врачи фиксируют поражение сердца, почек, головного мозга и другие проблемы со здоровьем. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, риск развития осложнения повышается у детей, которые имеют избыточную массу тела.

— Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30 процентов случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт, — отметил Горелов.

Он добавил, что чаще всего среди детей коронавирусом болеет возрастная категория от 14 до 17 лет. Это связано с повышенной мобильностью и социальной активностью подростков, так как дети младшего возраста в период летних каникул более разобщены, пишет РИА Новости.

Горелов также заявлял, что на данный момент относительная летальность от индийского штамма коронавируса ниже, чем весной 2020 года, однако он заражает больше людей.

Кроме того, специалист отмечал, что РФ уже постепенно переходит к фазе стабилизации, которая будет длиться весь июль и затронет первую половину августа. Он уточнил, что рост числа новых пациентов с коронавирусом в ближайшее время будет наблюдаться в регионах России.