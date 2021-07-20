В Роспотребнадзоре оценили уровень летальности при заболевании индийским штаммом

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На данный момент относительная летальность от индийского штамма коронавируса ниже, чем весной 2020 года, однако он заражает больше людей. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью на телеканале «Россия 24».

Индийским штаммом в настоящее время болеет большое количество людей, из-за чего неверно говорить о высокой летальности данной мутации, пояснил Горелов.

— Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия, — отметил эксперт.

По его словам, индийский штамм быстрее распространяется, а его инкубационный период более короткий, чем у других мутаций. Специалист добавил, что данная форма COVID-19 помолодела, так как большую часть пациентов с коронавирусом составляют россияне в возрасте от 14 до 29 лет.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне привозят штамм коронавируса «дельта» из США, Мальты и еще ряда стран.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.