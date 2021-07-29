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Движение на МКАД полностью перекрывали из-за разлитого после аварии битума

Полина Долганова

Происшествия
Движение на МКАД полностью перекрывали из-за разлитого после аварии битума
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 48-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

Движение на Московской кольцевой дороге (МКАД) полностью ограничивалось в ночь со среды, 28 июля, на четверг, 29 июля, из-за разлитого на дороге битума. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел на 48-м километре МКАД в 03:10. Причиной произошедшего послужил опрокинувшийся на бок грузовик. Именно из него вылилась жидкость.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия аварии.

В результате инцидента никто не пострадал. К настоящему моменту движение удалось частично восстановить, передает РИА Новости.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Движение транспорта на улицах Матросская Тишина и 5-я Сокольническая в столичном районе Сокольники будет временно перекрыто в пятницу, 30 июля. В связи с проведением торжественного мероприятия движение ограничат с семи часов утра на участке Матросской Тишины от улицы Барболина до улицы Гастелло.

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