Россияне смогут жаловаться в Роспотребнадзор на плохие товары через «Честный знак»

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Жалобы россиян в системе «Честный знак» на некачественные товары будут передаваться в Роспотребнадзор. Об этом говорится в четверг, 29 июля, в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Так, Минпромторг РФ, Роспотребнадзор и ЦРПТ подписали соглашение о взаимодействии в деле прослеживаемости оборота маркируемых товаров. Он подразумевает передачу жалоб граждан в Роспотребнадзор.

Россияне смогут сообщать в ведомство о продаже нелегальной и некачественной продукции.

— Граждане страны, придя в магазин, могут с помощью приложения не только проверить товар на качество и срок годности, а также пожаловаться в Роспотребнадзор на торговую точку, в случае если им продали нелегальный, то есть некачественный или небезопасный товар, — отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, приложение «Честный знак» было скачано более 3,8 миллиона раз. С помощью сервиса россияне проверили свыше 50 миллионов товаров, пишет РИА Новости.

С 6 августа вступают в силу новые требования к онлайн-кассам. Предприниматели с этого дня будут обязаны направлять в систему «Честный знак» данные о маркировке товаров.

При этом неважно, какие товары предприниматели продают. Всем придется приобрести фискальные накопители нового образца. Это универсальные кассовые аппараты, позволяющие предоставить покупателям и налоговым органам больше информации о товаре за счет кодов, отраженных в платежных документах.

Через систему «Честный знак» государство, потребитель и производитель смогут контролировать путь любого товара до конечного покупателя за счет маркировки продукции. Она начала вводиться для отдельных категорий различной продукции в 2019 году, но к 2024 году маркировать планируется все товары на российском рынке.