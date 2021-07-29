Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне смогут жаловаться в Роспотребнадзор на плохие товары через «Честный знак»

Анастасия Волоснова

Общество
Россияне смогут жаловаться в Роспотребнадзор на плохие товары через «Честный знак»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жалобы россиян в системе «Честный знак» на некачественные товары будут передаваться в Роспотребнадзор. Об этом говорится в четверг, 29 июля, в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Так, Минпромторг РФ, Роспотребнадзор и ЦРПТ подписали соглашение о взаимодействии в деле прослеживаемости оборота маркируемых товаров. Он подразумевает передачу жалоб граждан в Роспотребнадзор.

Россияне смогут сообщать в ведомство о продаже нелегальной и некачественной продукции.

— Граждане страны, придя в магазин, могут с помощью приложения не только проверить товар на качество и срок годности, а также пожаловаться в Роспотребнадзор на торговую точку, в случае если им продали нелегальный, то есть некачественный или небезопасный товар, — отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, приложение «Честный знак» было скачано более 3,8 миллиона раз. С помощью сервиса россияне проверили свыше 50 миллионов товаров, пишет РИА Новости.

С 6 августа вступают в силу новые требования к онлайн-кассам. Предприниматели с этого дня будут обязаны направлять в систему «Честный знак» данные о маркировке товаров.

При этом неважно, какие товары предприниматели продают. Всем придется приобрести фискальные накопители нового образца. Это универсальные кассовые аппараты, позволяющие предоставить покупателям и налоговым органам больше информации о товаре за счет кодов, отраженных в платежных документах.

Через систему «Честный знак» государство, потребитель и производитель смогут контролировать путь любого товара до конечного покупателя за счет маркировки продукции. Она начала вводиться для отдельных категорий различной продукции в 2019 году, но к 2024 году маркировать планируется все товары на российском рынке.

Читайте также:
товары и услугироссиянеРоспотребнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Все мнения
О проекте