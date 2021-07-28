Дешевые путешествия и перерасчет пенсий: что изменится в жизни россиян в августе

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В августе в России вступает в силу ряд нормативно-правовых актов. Так, у граждан получится оформить налоговый вычет на занятия спортом, работающим пенсионерам пересчитают пенсии, для покупки полиса ОСАГО не потребуется проходить технический осмотр, а семьи с детьми получат очередные выплаты. О том, что еще изменится в жизни наших соотечественников в последний месяц лета, — в материале «Вечерней Москвы».

Поддержка здорового образа жизни

В этом году Госдума одобрила закон, согласно которому россияне смогут уменьшить свои расходы при покупке абонемента на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Документ вступает в силу с 1 августа.

Вычет смогут получить граждане России, получающие доход, облагаемый по ставке 13 процентов НДФЛ. Они могут оплатить физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих детей до 18 лет и таким образом сэкономить. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей, а максимальная сумма покупки абонемента — 120 тысяч рублей.

При этом есть нюансы. Во-первых, использовать льготы можно будет только с доходов, полученных в 2022 году, несмотря на то что закон вступает в силу с 1 августа 2021-го. То есть человеку либо стоит приобрести краткосрочный абонемент, срок действия которого завершится до конца текущего года, либо приобретать его сразу на длительное время.

Во-вторых, до сих пор непонятно, при покупке абонемента в каких организациях получится этот вычет осуществить. Соответствующий список составит в ближайшее время Министерство спорта.

Перерасчет пенсий

С 1 августа вырастут страховые пенсии у работающих пенсионеров. Небольшую надбавку получат те граждане пожилого возраста, чей работодатель в 2020 году уплачивал взносы с их зарплаты в Пенсионный фонд.

Есть еще одно условие. Надбавку могут получить только те, чья пенсия была оформлена до 31 декабря 2020 года включительно. Остальным придется ждать до следующего года.

При этом пенсия, как известно, рассчитывается на основе баллов, а работающий пенсионер может получить максимум три пенсионных коэффициента. В этом году стоимость одного балла составляет 98 рублей 86 копеек. Соответственно, максимальная сумма надбавки окажется примерно на уровне 296 рублей.

Дешевые боковушки

С 1 августа по 30 сентября в поездах дальнего следования можно будет со скидкой 30 процентов путешествовать в плацкарте по России. Столь привлекательные условия будут предоставлены тем, кто приобретет билеты на верхние боковые места с номерами от 38-го до 54-го.

Продажа билетов открыта и продлится до 29 июля. При этом скидки действуют только для индивидуальных путешественников. Организованным группам и по детскому тарифу придется оплачивать билеты по полной стоимости.

На некоторых направлениях в августе также действует скидка в купе — 60 процентов.

По России с детьми на самолете

В середине августа в нашей стране стартует продажа авиабилетов по сниженным тарифам для семей с детьми. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, и оно вступило в силу.

Путешествовать по специальным тарифам граждане смогут по 46 региональным направлениям внутри страны. В их перечень не вошла Москва. Например, можно будет отправиться на самолете из Казани в Ярославль, из Самары в Иркутск, из Екатеринбурга в Петрозаводск и др. Предельные тарифы по ним установлены от 4100 до 10 953 рублей. Часть затрат перевозчикам компенсируют власти. Правительство направляет на эти цели 1,35 миллиарда рублей.

Какие авиакомпании будут летать по этим маршрутам и получать субсидии, станет известно до 1 августа. Ожидается, что льготами смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров.

Второй дальневосточный и первый арктический гектары

С 1 августа россияне, участвовавшие в программе «Дальневосточный гектар», получившие землю и успешно ее освоившие, смогут получить в длительную аренду или собственность еще один участок.

Речь идет об участках в Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия).

Кроме того, землю можно получить и в арктических регионах: Мурманской и Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Красноярском крае, республиках Карелия и Коми. Сначала участки в Заполярье смогут получить жители этих субъектов, а с 1 февраля 2022 года такая возможность появится у всех граждан России и участников программы по добровольному переселению соотечественников.

Поддержка школьников

Одним из самых основных событий августа, безусловно, станет подготовка к школе. С 16 августа семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет станут получать на свой банковский счет по 10 тысяч рублей для приобретения различных принадлежностей к новому учебному году.

Прием заявлений уже идет на портале «Госуслуги». Их можно будет подать до 31 октября. Выплаты полагаются каждому ребенку, родившемуся с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, рожденных с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года, если у них есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья и они числятся учениками школы или интерната.

Отвязка техосмотра от ОСАГО

С 22 августа российские водители смогут приобретать полисы обязательного страхования автогражданской ответственности без прохождения техосмотра автомобиля. При этом сами диагностические карты не отменяются. А тем автовладельцам, чьим автомобилям исполнится 4 года до 22 августа, диагностическую карту получить придется.

Изначально планировалось, что с 1 марта 2021 года техосмотр автомобилистам придется проходить по новым правилам с фотографированием автомобиля и загрузкой фото с координатами места съемки в единую автоматизированную информационную систему. Но позже выяснилось, что инфраструктура пунктов ТО к этому не готова. Поэтому нововведения решили отложить.

С 22 августа 2021 года по 1 марта 2022 года проверять наличие диагностической карты у автовладельцев не будут. По сути, процедура техосмотра становится добровольной. Но как только срок истечет, штраф за отсутствие документа составит 2000 рублей.

Послабления не касаются автомобилей такси, грузовиков и автобусов. Их владельцам по-прежнему необходимо проходить обязательный техосмотр.

Онлайн-кассы нового образца

С 6 августа вступают в силу новые требования к онлайн-кассам. Предприниматели с этого дня будут обязаны направлять в систему «Честный знак» данные о маркировке товаров.

При этом неважно, какие товары предприниматели продают. Всем придется приобрести фискальные накопители нового образца. Это универсальные кассовые аппараты, позволяющие предоставить покупателям и налоговым органам больше информации о товаре за счет кодов, отраженных в платежных документах.

Через систему «Честный знак» государство, потребитель и производитель смогут контролировать путь любого товара до конечного покупателя за счет маркировки продукции. Она начала вводиться для отдельных категорий различной продукции в 2019 году, но к 2024 году маркировать планируется все товары на российском рынке.

Цифровые идентификаторы такси

Изменения ждут и московских таксистов. С 1 августа каждый водитель (независимо от того, по найму он работает или как индивидуальный предприниматель, самозанятый), будет обязан иметь свой цифровой идентификатор. Без него он не сможет получать заказы от агрегаторов и таксопарков, напомнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По цифровому профилю пассажиры смогут узнать, есть ли у таксиста права, судимость, разрешение на перевозку пассажиров, штрафы и многое другое. Также это позволит понять, прошел ли таксист техосмотр и все ли в порядке с его документами. Таким образом, люди могут быть уверены в безопасности совершаемой поездки, а рынок очистится от теневых перевозчиков. В свою очередь перевозчикам и агрегаторам идентификатор позволит лучше контролировать режим работы водителей, в том числе и то, перерабатывал ли он. Переключиться с одного таксопарка на другой уже не получится.

Для оформления документов сначала нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси». Необходимость внедрения новых требований власти объяснили растущим числом нарушений со стороны таксистов. Крупнейшие таксопарки данную инициативу поддержали.