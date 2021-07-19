«Нужно действовать не только кнутом»: почему дорожает ОСАГО

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В России заговорили о подорожании полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). По прогнозам специалистов, до конца года цены на них могут повыситься на 5–10 процентов. О том, с чем это связано и насколько реален такой прогноз, — в материале «Вечерней Москвы».

Разрыв цепочек и курс рубля

Как объяснил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, основных причин для подорожания полисов сейчас несколько: разрыв из-за пандемии коронавируса транспортных цепочек, по которым поставляются запчасти к иномаркам, и курс рубля по отношению к доллару и евро.

— Конечно, все это отразится на стоимости полиса. Потому что ОСАГО — это суть стоимости ремонта. 75 процентов автомобилей на наших дорогах изготовлены не в России. А для тех, которые изготовлены в Российской Федерации, цена на комплектующие все равно зависит от курса рубля, — отметил собеседник «ВМ».

В то же время резкого повышения цен на полисы «автогражданки» Игорь Юргенс не ожидает. Предположительно, они могут повыситься на 5–6 процентов. Но виной всему, по словам президента РСА, внешние факторы.

Аварий стало больше

Руководитель проектов по автострахованию при одном из крупных страховых брокеров Дмитрий Руденков согласен с мнением коллеги. Как только дорожают запчасти, становится дороже и страхование, поскольку у страховщиков растут убытки. Они растут также из-за частоты обращений. Разумеется, в первом полугодии 2021 года страховых случаев было явно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда вводились жесткие карантинные ограничения.

Правда, Руденков не исключает, что если вырастет стоимость полиса, то, возможно, увеличится и сумма возмещения вреда или ущерба, причиненного жизни и здоровью. Сейчас она составляет 500 тысяч рублей. Ее хотят сделать в четыре раза больше.

Автоюрист Дмитрий Славнов назвал еще одну причину возможного подорожания полисов: отвязка диагностических карт от ОСАГО. Теперь, по его словам, страховые компании будут нести больше рисков и убытков, потому что на дороги станут выходить не только машины в хорошем состоянии, но и «ведра с болтами». Соответственно, все эти потенциальные проблемы из-за них отразятся на стоимости документов.

Что в принципе происходит с ценой ОСАГО

Между тем в последние годы стоимость полиса ОСАГО вообще уменьшалась. В 2020 году она не увеличивалась, а в 26 регионах даже снизилась.

При этом сама по себе цена документа зависит от множества факторов: от тарифа, стажа вождения, возраста владельца машины, от региона использования транспорта, мощности двигателя авто, количества ДТП по вине автовладельца. С 5 сентября 2020 года базовый тариф на легковые авто, согласно указанию Центробанка, варьируется от 1646 до 3493 рублей. А далее уже она суммируется по коэффициентам на основе указанных критериев.

— Полис может и 20 тысяч рублей стоить, — пояснил Руденков.

Какие проблемы

Сейчас, говорит эксперт, все еще остается актуальной проблема покупки полиса, тем более в электронном виде. При этом в столичных регионах, Москве и Санкт-Петербурге, это не так заметно, как в провинции. И необходимо улучшать эти процессы, тогда рисков при повышении стоимости полисов будет меньше.

— Когда система будет налажена таким образом, что это не будет проблемой, тогда и несколько по-другому люди будут относиться к страхованию. Потому что сейчас и культура страхования невысокая, и страховщики ассоциируются с мошенниками, — добавил представитель страхового бизнеса.

Дмитрий Славнов считает, что нужно просто снижать стоимость ОСАГО для тех, кто проходит добровольно техобслуживание у официального дилера, не нарушает правила дорожного движения и не попадает в ДТП. Такие предложения периодически от властей звучат, напомнил он. Последний раз подобную идею высказывал глава ГИБДД Михаил Черников.

— Нужно действовать не только кнутом, но и пряником, — заключил автоюрист.