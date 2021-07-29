СМИ: Налоговики получат право блокировать активы бизнеса при проверке

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Налоговые органы могут получить право до окончания проверки налагать обеспечительные меры на активы должников. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Инструменты для борьбы с уклонением от уплаты налогов в настоящее время прорабатывают Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС). В частности, рассматривается возможность «фиксации имущества, проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов».

Если за предпринимателями будут замечать признаки ухода от налогов, органы будут вводить предварительные меры. При этом признаки будут устанавливать по определенному риск-ориентированному подходу.

На данный момент налоговые органы могут блокировать активы бизнеса только после проведения полной проверки и получения разрешения налоговой инспекции.

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