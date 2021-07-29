Тайное любовное послание обнаружили на свадебных туфлях принцессы Дианы

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Под каблуком свадебной обуви принцессы Дианы после ее трагичной гибели дизайнеры обнаружили небольшие инициалы «D» и «C». Об этом рассказал автор книг о королевской семье Пенни Джунор.

На свадьбу принцесса Диана подобрала объемное белое платье с пышными рукавами, длина шлейфа которого достигала семи метров.

При этом на изготовление обуви, которая была почти скрыта подолом платья, ушло около шести месяцев. Принцесса попросила сделать туфли на совсем небольшом каблуке, чтобы не казаться на свадебной церемонии выше принца Чарли.

— Она была очень высокой — 5 футов 10 дюймов (178 сантиметров — прим. «ВМ»), обувь должна была иметь низкий каблук, — пояснил дизайнер Клайв Шилтон.

Дизайном свадебной обуви для принцессы занимался сапожник Клайв Шилтон. Дизайнер расшил туфли леди Ди 542 стразами и 132 жемчужинами. Однако главная деталь была внизу. Обнаруженные инициалы «D» и «C» под каблуком обуви соответствовали первым буквам имен принцессы Дианы и ее супруга принца Чарльза, пишет издание Mirror.

Принцесса Диана и принц Чарли обручились ровно 40 лет назад, свадьба состоялась 29 июня 1981 года.

В начале июня автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион. Автомобиль Ford принцессе Диане подарил принц Чарльз в честь их помолвки в 1981 году. Организаторы торгов надеются выручить за лот порядка 30–40 тысяч фунтов стерлингов. Аукцион прошел 29 июня.

До этого бывший гендиректор британской телерадиокорпорации BBC Тони Холл ушел с поста председателя совета попечителей лондонской Национальной галереи из-за ситуации вокруг интервью с принцессой Дианой в 1995 году, которое стало причиной развития у нее паранойи, а также ухудшило ее отношения с принцем Чарльзом.