Андрей Бочкарев сообщил о завершении проходки второго тоннеля между депо «Замоскворецкое» и БКЛ

Фото: Пресс-служба МУФ

Проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо «Замоскворецкое» завершилась. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В конце прошлого года метростроевцы проложили соседний правый тоннель. В нем уже идет бетонирование верхнего строения пути, — сказал заммэра.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект», который является оператором программы развития Московского метрополитена, Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что специалисты осуществляли работы по возведению тоннеля соединительной ветки в сложных гидрогеологических условиях. Приходилось работать в почвах, которые состоят из грунтов и песка.

Директор добавил, что длина левого перегородочного тоннеля составит 784,8 метра. Свое начало тоннель берет от площадки, которая находится рядом с электродепо «Замоскворецкое». Конец конструкции попадает на щитовую камеру между станциями «Каховская» и «Варшавская» БКЛ.

Кроме того, генеральный директор компании «Мосметрострой», которая является подрядчиком по строительству ряда участков и станций кольцевой линии, Сергей Жуков подчеркнул, что проходка тоннеля потребовала дополнительных мер безопасности. Необходимо было аккуратно провести щит под Варшавским шоссе и вблизи станции «Варшавская». На участке также снижали крейсерскую скорость тоннелепроходческого комплекса.

Для завершения работ в тоннеле будут установлены пять стрелок.

24 июля Андрей Бочкарев рассказал, что на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена «Электрозаводская» ведутся работы по строительству пересадки на одноименную станцию синей ветки метро и платформу Казанского (Рязанского) направления Московской железной дороги (МЖД).