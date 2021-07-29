Выставка «Малая Молчановка, 2. История дома» открылась в Музее Лермонтова

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом-музей М. Ю. Лермонтова представляет выставку «Малая Молчановка, 2. История дома», которая открыта в рамках научно-экспозиционного проекта Литературного музея имени В. И. Даля «Домашние истории».

Проект посвящен мемориальным зданиям, в которых находятся музейные отделы ГМИРЛИ имени В. И. Даля. Выставка «Малая Молчановка, 2. История дома» рассказывает историю единственного сохранившегося мемориального здания, связанного с жизнью и творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова.

Экспозиция расскажет о людях, стоявших у истоков создания музея поэта. Здесь можно увидеть фотографии писателя И. Л. Андроникова, а также директора литературного музея Н. В. Шахаловой и заведующей отделом З. В. Гротской.

Выставку дополняют издания, выпускавшиеся с 1940-х годов, которые показывают большой интерес к наследию Лермонтова, путеводитель «По Лермонтовским местам» 1940 года или каталог «Выставка Лермонтовских фондов московских музеев».

Выставка открыта с 27 июля по 14 октября, сообщается на сайте музея.