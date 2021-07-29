Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Преступное трио ограбило магазин при помощи газового баллончика на северо-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Преступное трио ограбило магазин при помощи газового баллончика на северо-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Палехская улица, 131 Карта всех событий

На северо-востоке столицы трое неизвестных ограбили магазин, угрожая газовым баллончиком. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 27 июля в магазине, расположенном в доме 131 на Палехской улице. Двое мужчин и женщина набрали желаемых товаров в торговом зале и попытались покинуть здание не расплачиваясь.

Однако на кассе преступную группу остановили охранники. Тогда один из злоумышленников распылил в адрес сотрудника магазина газовый баллончик . После этого все трое похитителей скрылись в неизвестном направлении.

Материальный ущерб оценивается в три тысячи рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленника грозит до десяти лет лишения свободы.

Недавно полиция нашла двух подозреваемых в разбойном нападении на молодого человека в Москве. Инцидент произошел 26 июля возле одного из домов на Большой Косинской улице.

Читайте также:
нападениемагазинразбой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Все мнения
О проекте