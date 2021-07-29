Преступное трио ограбило магазин при помощи газового баллончика на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Палехская улица, 131 Карта всех событий

На северо-востоке столицы трое неизвестных ограбили магазин, угрожая газовым баллончиком. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 27 июля в магазине, расположенном в доме 131 на Палехской улице. Двое мужчин и женщина набрали желаемых товаров в торговом зале и попытались покинуть здание не расплачиваясь.

Однако на кассе преступную группу остановили охранники. Тогда один из злоумышленников распылил в адрес сотрудника магазина газовый баллончик . После этого все трое похитителей скрылись в неизвестном направлении.

Материальный ущерб оценивается в три тысячи рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленника грозит до десяти лет лишения свободы.

Недавно полиция нашла двух подозреваемых в разбойном нападении на молодого человека в Москве. Инцидент произошел 26 июля возле одного из домов на Большой Косинской улице.