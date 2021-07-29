Андрей Бочкарев: Кварцевый агломерат впервые применят в отделке южного участка БКЛ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Впервые в истории столичного метрополитена в отделке станций южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) будет использоваться искусственный камень — кварцевый агломерат. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, отличительной чертой камня является его высокая износоустойчивость из-за отсутствия пустот. Над агломератом ставили ряд экспериментов, которые помогли установить его прочность, аналогичную вулканическим породам.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова рассказала, что агломерат является долговечным материалом. Кроме того, он предоставляет архитектору широкий выбор в вопросах колористических решений, ведь не всегда подходящий цвет можно найти в природе. На станции «Воронцовская» специалисты применили камень яркого оранжевого цвета для оформления пересадки на Калужско-Рижскую линию. На станциях «Зюзино» и «Новаторская» можно увидеть камни желтого и терракотового цветов.

Всего южный участок БКЛ состоит из трех станций: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Завершить строительство участка планируется к концу 2021 года.

24 июля заммэра рассказал, что на станции «Воронцовская» завершаются монолитные работы по строительству сопряжения вестибюля и подземных переходов станции. Параллельно на станции «Калужская» идет подготовка для раскрытия проемов и сооружения конструкций перехода между станциями. Уже смонтирован подвесной 3D-потолок. Он будет производить эффект непрерывного движения и напоминать Млечный Путь. В настоящий момент ведется монтаж панелей путевых стен, монтаж инженерных систем выполнен наполовину.