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Андрей Бочкарев: Южный участок Большого кольца запустим в этом году

Василиса Чернявская 

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Андрей Бочкарев: Южный участок Большого кольца запустим в этом году
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В субботу, 24 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход работы на станции «Воронцовская» южного участка Большого кольца. Это одна из трех станций на участке. В его состав также входят «Зюзино» и «Новаторская». Протяженность участка — семь километров.

— На всех трех станциях завершаются монолитные работы, выполняется архитектурная отделка, идет монтаж инженерных систем. Везде смонтированы эскалаторы, устанавливаются лифты, — сообщил заммэра.

По его словам, на станции «Воронцовская» завершаются монолитные работы по строительству сопряжения вестибюля и подземных переходов станции. Параллельно на станции «Калужская» идет подготовка для раскрытия проемов и сооружения конструкций перехода между станциями. Уже смонтирован подвесной 3D-потолок. Он будет производить эффект непрерывного движения и напоминать Млечный Путь. В настоящий момент ведется монтаж панелей путевых стен, монтаж инженерных систем выполнен наполовину.

— На станции «Воронцовская» впервые в метростроении для отделки применили искусственный камень кварцевый агломерат, который на 90 процентов состоит непосредственно из кварца, — сообщил Андрей Бочкарев. — Он отличается высокой прочностью и долговечностью.

С запуском Большого кольца станция «Воронцовская» снизит загрузку центральных пересадочных узлов столичной подземки, улучшит транспортную доступность Обручевского района Москвы.

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