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Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы
Фото: Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»

Технологический базис этих учреждений даст старт использованию принципиально новых стандартов лечения пациентов и обучения школьников. Об этом заявил депутат Государственной думы, летчик-космонавт Роман Романенко.

— Здравоохранение и образование — две сферы, важность которых сложно переоценить. В рамках предстоящей модернизации столичных медицинских и образовательных учреждений здания будут реконструированы и оснащены современным технологичным оборудованием. Этот новый технологический базис начнет плановый переход к принципиально новым стандартам лечения пациентов и обучения школьников, — подчеркнул Романенко.

Ранее планами по реализации масштабных проектов модернизации в Москве поделилось столичное отделение «Единой России». Большинство поликлиник построены в 60–70-х годах прошлого века, поэтому часто не отвечают современным требованиям. Городские власти анонсировали модернизацию 137 медицинских учреждений. В результате медработники и пациенты получат отремонтированные корпуса, обновленную материально-техническую базу и новые возможности для работы и лечения.

Старые школы Москвы также ждет комплексная реконструкция и внедрение новых стандартов обучения. Особое внимание будет уделено старшеклассникам, их станут учить на уровне предпрофессионального образования. Этот подход позволит выпускникам получить первые профессиональные навыки, определиться с будущей профессией и построить собственную образовательную траекторию.

Роман Романенко отметил, что осуществление этих значимых для города проектов требует пристального внимания со стороны депутатов и серьезного общественного контроля.

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