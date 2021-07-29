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Почти шесть тысяч человек посетили подмосковные «Кинопарки» в июле

Елена Фролова

Развлечения
Почти шесть тысяч человек посетили подмосковные «Кинопарки» в июле
Фото: АГН Москва

Порядка шести тысяч жителей Московской области посетили кинопоказы под открытым небом по программе проекта «Кинопарк» в июле текущего года. Такую информацию предоставили в пресс-службе министерства культуры Подмосковья.

Площадки данного проекта находятся на территории 20 городских региональных округов. Всего в Подмосковье насчитывается 34 таких площадки.

Летний проект «Кинопарк» является результатом работы министерства культуры Подмосковья и Мособлкино. Впервые эти площадки заработали в регионе в 2016 году, отмечает РИАМО. В 2020 году посетителям «Кинопарков» впервые показали зарубежные фильмы. До этого сеансы устраивали только с отечественными кинокартинами. Начинаются показы обычно в 21:45. При этом расписание лучше уточнять заранее.

Кроме того, более 200 машин приехали в июле на сеансы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кинопаркинг». Как сообщили в пресс-службе ведомства, на территории Московской области было развернуто четыре таких площадки для просмотра кино в автомобилях.

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