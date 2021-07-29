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«Принял решение»: Орлова объяснила, почему Шепелев перестал вспоминать Фриске

Анастасия Волоснова

Развлечения
«Принял решение»: Орлова объяснила, почему Шепелев перестал вспоминать Фриске
Фото: instagram/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев перестал вспоминать свою бывшую гражданскую жену Жанну Фриске, так как хочет вычеркнуть из своей жизни все, что связано с умершей. Об этом рассказала телеведущая и певица Ольга Орлова.

Орлова уточнила, что сама ассоциируется у Шепелева с тяжелым временем — смертью Фриске, поэтому ведущий хочет прекратить с ней общение.

— Я думаю, что Дима принял для себя решение. И я на это решение, к сожалению, никак не могу повлиять. Как бы мне ни хотелось. Думаю, что я ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать, — пояснила Орлова.

По ее словам, после смерти Фриске она была втянута в скандал, так как раздавала комментарии журналистам, из-за чего история начала приобретать некрасивую форму. Теперь Шепелев не хочет вспоминать о тяжелом времени и окружать себя людьми, которые вызывают соответствующие ассоциации, рассказала Орлова в интервью для Fаmetime TV.

В марте стало известно, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями. Помимо Тихона, телеведущий воспитывает восьмилетнего Платона, появившегося на свет в отношениях с Жанной Фриске.

Шепелев рассказал забавные истории о своих детях. Также он запретил крестной Платона, которой является Орлова, встречаться с мальчиком.

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