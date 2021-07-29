Около 2,5 тысячи жилых домов отремонтируют в Москве в 2021 году

Фото: Pexels

Примерно 2,5 тысячи жилых зданий отремонтируют в столице в текущем году в рамках программы капитального ремонта. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с момента запуска программы в Москве было отремонтировано уже около восьми тысяч многоквартирных домов.

— В текущем году примерно 2,5 тысячи жилых домов будут отремонтированы капитально, — цитирует Бирюкова ТАСС.

Он добавил, что специалисты занимаются ремонтом в течение всего года. Инженерные коммуникации устанавливаются в зимнее время, а летом ремонтники работают над теми системами, которые снабжают жителей Москвы теплом, водой и электричеством.

Кроме того, в 2021 году в столичных жилых домах заменят порядка 3,5 тысячи лифтов.

В четверг, 29 июля, Петр Бирюков также рассказал, что к отопительному сезону готово 72 процента жилых домов. Он подчеркнул: объекты большой энергетики — 13 ТЭЦ, порядка 200 котельных — будут готовы к предстоящему отопительному сезону к 25 сентября, то есть к пуску тепла. По его словам, жаркое лето никак не повлияло на процесс подготовки объектов к предстоящему отопительному сезону. Применение новых технологий помогло сделать это своевременно.