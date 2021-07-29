Дом Остроухова пригласил москвичей в детективный клуб

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Дом И. С. Остроухова в Трубниках 7 августа приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в «Утреннем расследовании».

Веранда старинного дома превратится в настоящий детективный клуб, где будут расследовать дело Каировой. Федор Михайлович Достоевский посвятил ему несколько глав в «Дневнике писателя».

Биография госпожи Каировой достойна авантюрного романа. Ей были знакомы и полная нищета, и непомерное богатство. Анастасия пускалась в самые опасные приключения — Каирова была военным корреспондентом и писала от мужского лица.

В 1876 году авантюрный характер привели Анастасию на скамью подсудимых. Она обвинялась в покушении на убийство жены отставного флотского поручика Великанова. Суд над Каировой получил широкую огласку в печати и вызвал большой общественный резонанс.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.