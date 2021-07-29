«Зачем вы телефоном тыкаете?». Посетительница парка устроила скандал во время интервью Ольги Орловой

Фото: Youtube /FAMETIME TV

Ведущая «Дома-2» и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова во время интервью столкнулась с неадекватной реакцией со стороны посетительницы Воронцовского парка. Прохожая, увидев, что идут съемки, решила тоже в них поучаствовать. Она подбежала к ведущим и стала снимать их на телефон, комментируя ситуацию своей подруге, которая в этот момент разговаривала с ней по видеосвязи.

— Как здесь интересно! Смотри-смотри! Ко мне «Дом-2» приехал! Они все рассказывают, и я тоже хочу послушать! Все лавры вам! А я тоже хочу лавры! — комментировала женщина, разговаривая по телефону.

Прохожая активно жестикулировала и вела себя не совсем адекватно. В какой-то момент она приблизилась к ведущим и стала крупным планом на телефон показывать их своей подруге.

— Может, первую медицинскую помощь вызвать? Зачем вы телефоном тыкаете? – спросила Орлова.

Съемки были приостановлены до тех пор, пока один из операторов не пригрозил разбушевавшейся женщине полицией:

— Мы сейчас вызываем полицию…

— Вызывайте, конечно! За что? За то, что я смотрю ваш «Дом-2» наконец-то?

Ситуация произошла в момент интервью, который Ольга Орлова давала YouTube-каналу Fimetime TV. Ведущая Лаура Джугелия была поражена выдержкой певицы, которая не стала разжигать конфликт и сохраняла спокойствие на протяжении всего «моноспектакля» прохожей.