Юрист рассказал, за какие деревья дачникам могут выписать штраф

Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва

Деревья на дачных участках могут стать причиной для штрафов. Причем санкции могут предъявить в любом случае: если хозяин хочет сохранить растение, или он решил от него избавиться. Подробно об этом рассказал генеральный директор одной из юридических компаний Алексей Петропольский.

Оказывается, просто убрать дерево с участка нельзя, даже если оно сильно мешает владельцам земельного участка. Как объяснил эксперт, людям, задумавшим спилить растение, предварительно необходимо обсудить этот момент в администрации поселения. Дело в том, что данное дерево может считаться ценным.

— Помимо этого, нужно выяснить, не примыкает ли дачный участок к лесному фонду. Если да, то спил дерева нужно согласовать с местным лесничеством, — пояснил юрист.

За избавление от растения без согласования, дачнику могут выписать штраф. В разных регионах размер такого наказания будет отличаться. К примеру, в Москве сумма штрафа за это нарушение составляет до 4,5 тысячи рублей, отмечает «Царьград».

Вместе с тем чревато бывает и содержание на дачном участке больных растений. Если такое дерево упадет на машину, либо соседний дом, то отвечать будет владелец участка, на котором это растение выросло. Причем придется заплатить не только пошлину за необеспечение безопасности окружающих, но и сумму ущерба по гражданскому иску, если он будет подан.