Умер актер Орландо Драммон, который 35 лет озвучивал пса Скуби-Ду

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Известный бразильский артист озвучания и дубляжа Орландо Драммон скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщило в четверг, 29 июля, издание ISTOE.

Актер умер во вторник, 27 июля, в Рио-де-Жанейро. Драммона госпитализировали еще в мае, врачи диагностировали у него мочеполовую инфекцию. В течение нескольких месяцев актер находился в больнице, однако медики не смогли спасти его жизнь. Причиной смерти Драммона стала полиорганная недостаточность.

Орландо Драммон Кардоза родился в 1919 году в Сан-Паулу. Он начал актерскую карьеру в 1950-х годах. В 1967 году Драммон работал в озвучке «Спиди Гонщика», а в 1987-м — в озвучке «Супер-друзей». Он также озвучивал «папу смурфа», Альфа и других известных героев мультфильмов.

Кроме того, более 35 лет актер был голосом пса Скуби-Ду в мультсериале. Драммон поставил рекорд в озвучке и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.