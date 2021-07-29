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Моноспектакль «Посвящение Лемешеву» состоится в Музее Ермоловой

Ольга Маркова

Развлечения
Моноспектакль «Посвящение Лемешеву» состоится в Музее Ермоловой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дом-музей М. Н. Ермоловой 11 августа приглашает зрителей на музыкальный моноспектакль «Посвящение Сергею Яковлевичу Лемешеву».

Артист Евгений Южин исполнит арии, романсы и эстрадные песни из репертуара Лемешева, а также вспомнит самые яркие моменты из его жизни. Гости театральной сцены музея услышат как популярные, так и забытые шедевры русской классики и эстрады ХХ века и смогут заново открыть для себя планету Лемешева.

Сергей Яковлевич Лемешев — советский тенор, актер, педагог и режиссер, народный артист СССР. В 1978 году его именем был назван большой астероид 4561 Lemeshev. Это событие стало беспрецедентным в мире музыки: больше никто из выдающихся музыкантов мира не имел такой чести — быть увековеченным во Вселенной.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Музей-заповедник «Царицыно» 30 июля представит посетителям концерт «Итальянский мадригал». В атриуме Хлебного дома прозвучат небольшие музыкально-поэтические произведения. В афише концерта зрители услышат произведения Клаудио Монтерверди, Антонио Валенте, Джованни Габриэли, Арканджело Корелли.

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