Мужчину ударили ножом на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Чуйкова, 4 Карта всех событий

Молодого человека ударили ножом в грудь на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В полицию 28 июля сообщили о раненом мужчине, находящемся возле дома № 4 на улице Маршала Чуйкова. Прибывшие вместе с правоохранителями медики доставили молодого человека в больницу.

Ранение оказалось серьезным — мужчину положили в реанимационное отделение с диагнозом проникающее ранение передней и задней поверхности груди слева, колото-резаное ранение левого плеча и травматический шок.

Обстоятельство произошедшего устанавливаются.

В начале июля в центре столицы произошел похожий случай. Прохожий ударил ножом в центре столицы мужчину.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.