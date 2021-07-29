В Госдуме рассказали, что изменится в жизни россиян с 1 августа

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несколько новых законов вступят в силу в России в августе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 29 июля.

«Спортивный» вычет

Россияне смогут получить налоговый вычет на занятия спортом, но общая сумма вместе с другими социальными вычетами не сможет превысить 120 тысяч рублей в год. Новая мера коснется доходов, полученных с января 2022 года — она также распространится на детей.

Дальневосточный гектар

Участники программы, успевшие освоить землю, а также оформить ее в собственность или аренду, получат право на дополнительный участок.

Изменения в налоговых выплатах

Физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами в стране, освободят от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.

Со следующего месяца также сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Мера коснется музеев, архивов, библиотек и прочих учреждений.

Им больше не потребуется выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020-2021 годы. Субъекты России получат право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

Оформление ОСАГО

Автомобилистам больше не придется предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.

Законы об охоте и животном мире

После согласования с Минприроды главы регионов получат возможность самостоятельно определять виды разрешенной охоты, ее сроки и допустимое оружие. Запрет на нее вступит в силу при фиксировании постоянного значительного снижения численности какого-либо в течение не менее трех лет.

Также с августа начнет действовать положение о государственном кадастре животного мира.

Ограничения для иностранных страховщиков

Зарубежные страховые компании, также как и их сотрудники, будут нести ответственность за необоснованный отказ заключить публичный договор страхования и навязывание дополнительных услуг.

Обязанности нотариусов

Нотариусов, которые засвидетельствуют подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица или ИП, обяжут отправлять его и другие документы в регистрирующий орган в тот же день в электронном формате.

Лица без гражданства

Люди без гражданства получат временные удостоверения личности сроком на десять лет. Документ аннулируют при получении этими людьми иностранного гражданства или вида на жительство. После этого им придется покинуть Россию в течение 15 дней.

Звуковая реклама

С 1 августа также будет запрещена звуковая реклама с использованием колонок и прочей техники, которая монтируется на крыши и стены.

Визы для иностранцев

Иностранные граждане смогут получить визу на шесть месяцев при бронировании жилья, входящего в единый перечень классифицированных гостиниц. Также они получат возможность предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра, отмечает РИА Новости.

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