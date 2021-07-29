Останется ли Турция открытой для российских туристов. Мнение экспертов

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Бытует мнение, что в тот момент, когда открыли границу Турции для россиян, произошло массовое заражение турецких граждан, и сейчас отмечается пик заболеваемости. Вместе с тем президент Турции считает, что страна останется открытой для туристов из России.

Людмила Мутлу, руководитель Bursa Rus Kultur derneği — организации, объединяющей русскоговорящих жителей Турции, в эфире программы сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о возможности закрытия границ для наших сограждан.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Останется ли Турция открытой для российских туристов

Людмила Мутлу считает, что границы не закроют — это невыгодно и России, и Турции.

— Для туризма и бизнеса это плохая мера, потому что Турция — это основной выездной поток. Наши граждане рассматривают Турцию как альтернативу поездкам в другие страны. Я оптимист, и я думаю, что въезд для россиян не закроют. Сейчас Сочи битком забит, и мы не можем объять необъятное, — прокомментировала эксперт.

Ранее сообщалось, что в Турции бушуют лесные пожары. Постояльцев некоторых отелей эвакуируют на безопасное расстояние.