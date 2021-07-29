Один человек погиб при крупном лесном пожаре в Анталье

Фото: предоставлено очевидцем

Один человек погиб в результате лесного пожара в турецком Манавгате в провинции Анталья, огонь взяли под контроль. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Пожар произошел в среду, 28 июля. В тушении возгорания участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

Министр отметил, что в настоящее время лесной пожар в Манавгате взят под контроль. Однако возгорание в Аксеки все еще продолжается.

— К сожалению, в Аксеки у нас есть погибший 82-летний гражданин. Эвакуированы 18 населенных пунктов, — пояснил Пакдемирли.

При этом глава Минздрава Турции Фахреттина Коджи заявил, что за медицинской помощью после пожара обратились 62 человека, пишет РИА Новости.

До этого отмечалось, что российские туристы не обращались в консульство из-за пожаров в турецком Манавгате. Однако экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

«Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцем из Сиде, который рассказал о ситуации на курортах. По его словам, дым над городом и запах гари он начал ощущать, когда подул сильный ветер.

В близлежащих к нему отелях преимущественно живут русские и украинцы. Они, по словам очевидца, не паниковали: вышли из своих номеров и наблюдали за происходящим.