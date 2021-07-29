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Апелляционный суд признал законным продление ареста Сергею Фургалу

Михаил Алимов

Происшествия
Апелляционный суд признал законным продление ареста Сергею Фургалу
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 7 октября признано законным. Такое решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг, 29 июля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Судебная коллегия решила постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — заключил представитель суда.

Фургал участвовал в заседании суда по видеоконференции из СИЗО.

Изначально заседание было открытым, но по ходатайству прокурора Генпрокуратуры слушатели смогли узнать только итоговый вердикт.

В июле 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела. По данным следствия, преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

По данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника банды. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны два депутата думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов.

В июне сообщалось о продлении срока ареста экс-губернатору Хабаровского края.

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