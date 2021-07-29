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Генпрокуратура сообщила о росте преступности в России с начала 2021 года

Иван Юминов

Общество
Генпрокуратура сообщила о росте преступности в России с начала 2021 года
Фото: Пресс-служба Совфеда

Количество выявленных прокурорами нарушений законов в стране выросло до 2,6 миллиона в первые шесть месяцев года. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в четверг, 29 июля.

— За указанный период прокурорами выявлено 2,6 миллиона нарушений закона (в первом полугодии 2020 года — 2,5 миллиона), — рассказали в ведомстве.

К административной ответственности за данный период привлекли по инициативе прокуратуры 131,7 тысячи человек. Также в отношении граждан возбудили 12,1 тысячи уголовных дел, уточнили в Генпрокуратуре.

За период января-мая общий уровень уголовной преступности в стране вырос к аналогичному периоду 2020 года на 1,6 процента до 845,7 тысячи преступлений, отмечается на сайте ведомства.

В середине июня сообщалось, что МВД России заинтересовалось идеей создания единой базы по киберпреступлениям совместно с Банком России (ЦБ) на фоне роста киберпреступности.

В Министерстве финансов отметили, что база с данными МВД и ЦБ поможет сформировать корректную статистику нарушений и повысит эффективность методов борьбы с преступностью.

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