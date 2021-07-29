Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Женщина украла из поликлиники детскую вязаную куклу на юго-востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Женщина украла из поликлиники детскую вязаную куклу на юго-востоке Москвы
Фото: Pexels
2-й Южнопортовый пр., 25, корп. 1, МоскваКарта всех событий

Женщина украла из столичной поликлиники детскую вязаную куклу. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Девушка украла детскую вязаную куклу из детской поликлиники, которая располагается во 2-ом Южнопортовом проезде. Отмечается, что изделие было ручной работы.

Эксперт заключил, что ущерб с учетом износа куклы составил 2,7 тысячи рублей.

Подозреваемую задержали. Ею оказалась 27-летняя приезжая. Ее отпустили под подписку о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В июне «ВМ» писала о двух чистоплотных приезжих мужчинах, которые украли из столичного магазина шампуни для волос на сумму свыше 3 тысяч рублей. Тогда правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.

Читайте также:
кражаМосквакуклы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Все мнения
О проекте