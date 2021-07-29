Женщина украла из поликлиники детскую вязаную куклу на юго-востоке Москвы

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2-й Южнопортовый пр., 25, корп. 1, Москва Карта всех событий

Женщина украла из столичной поликлиники детскую вязаную куклу. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Девушка украла детскую вязаную куклу из детской поликлиники, которая располагается во 2-ом Южнопортовом проезде. Отмечается, что изделие было ручной работы.

Эксперт заключил, что ущерб с учетом износа куклы составил 2,7 тысячи рублей.

Подозреваемую задержали. Ею оказалась 27-летняя приезжая. Ее отпустили под подписку о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В июне «ВМ» писала о двух чистоплотных приезжих мужчинах, которые украли из столичного магазина шампуни для волос на сумму свыше 3 тысяч рублей. Тогда правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.