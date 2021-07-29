Женщина украла из поликлиники детскую вязаную куклу на юго-востоке Москвы
Женщина украла из столичной поликлиники детскую вязаную куклу. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.
Девушка украла детскую вязаную куклу из детской поликлиники, которая располагается во 2-ом Южнопортовом проезде. Отмечается, что изделие было ручной работы.
Эксперт заключил, что ущерб с учетом износа куклы составил 2,7 тысячи рублей.
Подозреваемую задержали. Ею оказалась 27-летняя приезжая. Ее отпустили под подписку о невыезде.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В июне «ВМ» писала о двух чистоплотных приезжих мужчинах, которые украли из столичного магазина шампуни для волос на сумму свыше 3 тысяч рублей. Тогда правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.