Путин поздравил российских рапиристок с золотом на командном турнире Олимпиады — 2020

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок с победой в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 29 июля.

— Я рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом на Играх в Токио. Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала, а в решающий момент одержать победу над сильными соперницами из Франции, — рассказал глава государства.

Успех рапиристок сделает вклад в укрепление авторитета страны как спортивной державы, приводит слова Путина сайт Кремля.

29 июля рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в финале оказались сильнее сборной Франции — 45:34. Третье место заняли итальянки.

В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.